Clausuran tres locales por venta ilegal de productos veterinarios en el interior cordobés

El Ministerio de Bioagroindustria de Córdoba, a través de la Dirección General de Fiscalización y Control, llevó adelante un operativo en los departamentos Santa María y Río Segundo, donde se clausuraron tres establecimientos por venta irregular de productos zooterápicos.

Las inspecciones se realizaron en las localidades de Lozada y Río Segundo, con el objetivo de verificar el cumplimiento de la Ley Provincial N° 6429 y su artículo 11, que regula la comercialización de productos destinados al uso veterinario.

Durante los procedimientos, los inspectores constataron que los comercios no contaban con la habilitación ministerial ni con la dirección técnica de un médico veterinario regente, por lo que se procedió a la colocación de fajas de clausura y la interdicción de más de 3.000 productos zooterápicos.

Además, los responsables fueron intimados a regularizar su situación y tramitar la habilitación correspondiente ante la autoridad competente.

Estas acciones se enmarcan en lo dispuesto por las Leyes Provinciales N° 5142 y 6429, que establecen que los productos zooterápicos solo pueden venderse en establecimientos habilitados y bajo supervisión profesional.

El Ministerio recordó que los ciudadanos pueden realizar consultas o denuncias a través de la plataforma digital o comunicándose al 0800-888-82476.