Cocaína y marihuana incautadas durante el traslado de hinchas hacia el Kempes

En el marco de la final por la Copa Argentina entre Independiente Rivadavia de Mendoza y Argentinos Juniors, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) desarrolló un operativo interfuerzas junto a Gendarmería Nacional Argentina, Policía Federal y Policía de Córdoba, con el objetivo de garantizar la seguridad y prevenir infracciones a la ley de estupefacientes.

El dispositivo destinado a los simpatizantes de Argentinos Juniors se desplegó sobre la autopista Córdoba–Rosario, a la altura de Toledo, donde efectivos y canes de la División K-9 realizaron controles sobre colectivos y vehículos, sin registrar novedades relevantes.

De forma paralela, en la Ruta Nacional 36 (km 606), los equipos de control verificaron 34 transportes de pasajeros y autos particulares que trasladaban simpatizantes de Independiente Rivadavia de Mendoza.

Como resultado de estos procedimientos, los uniformados incautaron varias dosis de cocaína y marihuana, dando intervención a la autoridad judicial correspondiente.