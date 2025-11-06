Desbaratan una organización narco familiar en San Francisco: cinco personas detenidas

En un amplio operativo coordinado por el Ministerio Público Fiscal, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) llevaron adelante siete allanamientos simultáneos en distintos barrios de la ciudad de San Francisco, logrando la detención de cinco personas —dos hombres y tres mujeres— y el secuestro de estupefacientes.

Las irrupciones se desarrollaron en viviendas de los barrios Vélez Sarsfield, San Cayetano, Parque y La Milka, con la intervención del Equipo de Acciones Tácticas y el apoyo de canes detectores de narcóticos de la División K-9.

Durante los procedimientos, los investigadores incautaron 231 dosis de marihuana, 126 de cocaína, $476.420 en efectivo, dos balanzas digitales y elementos utilizados para el fraccionamiento de drogas.

Según la pesquisa, la organización estaba liderada por un hombre con antecedentes en causas de narcotráfico, y sus allegados —entre ellos un amigo, su hija y su nuera— ocupaban roles definidos dentro de la estructura criminal, encargándose del almacenamiento y la venta de dosis en distintos puntos de la ciudad.

La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de San Francisco dispuso el traslado de cuatro de los detenidos a sede judicial bajo la imputación de Comercialización Agravada de Estupefacientes, mientras que una de las mujeres recibió prisión domiciliaria por ser madre de un bebé de tres meses.