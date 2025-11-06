Detuvieron a un ladrón que venía azotando al barrio El Fantasio

Un hombre de 31 años fue detenido esta tarde por personal del Comando de Acción Preventiva (CAP) de Villa Carlos Paz, luego de ser identificado como el presunto autor de múltiples robos cometidos en el barrio El Fantasio durante las últimas semanas.

La aprehensión se produjo en la intersección de Alfonsina Storni y Los Zorzales, en el barrio La Quinta Segunda Sección, donde los efectivos realizaban patrullajes preventivos. En ese momento, observaron a tres personas en la vía pública y advirtieron que una de ellas coincidía con las características registradas en las cámaras de seguridad, que lo vinculaban con una serie de hechos delictivos en la zona.

Gracias al seguimiento fílmico y al rápido accionar policial, se logró el control y detención del sospechoso, quien fue trasladado a la Alcaldía local, donde quedó a disposición del magistrado interviniente.

La Policía continúa trabajando para esclarecer los distintos robos ocurridos en el sector y recuperar los elementos sustraídos.