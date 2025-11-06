Dos mujeres heridas tras un choque entre un auto y una moto en Malagueño

Cerca de las 8:00 de la mañana, personal de Bomberos Voluntarios de Malagueño intervino en un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de avenidas Eva Perón e Italia, donde colisionaron un automóvil y una motocicleta por causas que aún se investigan.

Como consecuencia del impacto, dos mujeres que se trasladaban en la motocicleta resultaron con lesiones. Ambas fueron asistidas y estabilizadas en el lugar, para luego ser trasladadas al Hospital Nuestra Señora de Nieva, donde ingresaron con diagnóstico de politraumatismos.

En el operativo trabajaron conjuntamente la Guardia Local, la Inspectoría Municipal, la Policía de Malagueño y una ambulancia municipal.