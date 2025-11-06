La Policía halló la camiseta de Maradona sustraída del Museo de la Industria

La Policía de Córdoba logró recuperar una camiseta de Newell’s Old Boys autografiada por Diego Armando Maradona, que había sido robada días atrás del Museo de la Industria, donde se encontraba exhibida en homenaje al astro argentino.

El operativo se llevó a cabo en inmediaciones de Avenida 24 de Septiembre y Viamonte, en el barrio General Paz, cuando personal policial que realizaba tareas preventivas controló a un hombre mayor de edad y halló en su poder la valiosa prenda sustraída.

El sospechoso fue detenido y trasladado a sede policial, quedando a disposición de la Justicia. La reliquia será restituida al Museo de la Industria, donde formaba parte de una muestra dedicada a la trayectoria de Maradona.