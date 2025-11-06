Lo buscaban por abusar de una menor en México y cayó en Córdoba

Un hombre que está acusado por un caso de abuso sexual en perjuicio de una menor y estuvo prófugo por nueve años, fue detenido en el aeropuerto de Córdoba. y será extraditado a México. Fue identificado como Guillermo Gustavo Lindow, acusado de delitos vinculados a material de explotación sexual infantil.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la extradición de Lindow, quien tiene nacionalidad argentina y española.

Desde el 2011, es investigado por la presunta violación de una adolescente de 14 años que había contactado a través de redes sociales. Sobre él, pesaba una orden de captura internacional por “turismo sexual, pornografía y estupro”, delitos que contemplan penas de entre 7 y 12 años de prisión.

El juez Alejandro Sánchez Freytes concedió parcialmente la extradición por pornografía infantil, y esa decisión fue luego ratificada por la Corte Suprema, con los votos de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

Según pudo conocerse, durante años, Lindow vivió en España junto a su familia y fue detenido en su arribo a Córdoba.