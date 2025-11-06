Lo buscaban por abusar de una menor en México y cayó en Córdoba

Estuvo prófugo durante casi una década
Lo buscaban por abusar de una menor en México y cayó en CórdobaLa Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la extradición de Guillermo Gustavo Lindow.
Un hombre que está acusado por un caso de abuso sexual en perjuicio de una menor y estuvo prófugo por nueve años, fue detenido en el aeropuerto de Córdoba. y será extraditado a México. Fue identificado como Guillermo Gustavo Lindow, acusado de delitos vinculados a material de explotación sexual infantil.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la extradición de Lindow, quien tiene nacionalidad argentina y española.
Desde el 2011, es investigado por la presunta violación de una adolescente de 14 años que había contactado a través de redes sociales. Sobre él, pesaba una orden de captura internacional por “turismo sexual, pornografía y estupro”, delitos que contemplan penas de entre 7 y 12 años de prisión.
El juez Alejandro Sánchez Freytes concedió parcialmente la extradición por pornografía infantil, y esa decisión fue luego ratificada por la Corte Suprema, con los votos de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
Según pudo conocerse, durante años, Lindow vivió en España junto a su familia y fue detenido en su arribo a Córdoba.