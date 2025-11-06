Por seguir delinquiendo desde prisión, dos peligrosos presos fueron sacados de Córdoba

El Servicio Penitenciario de Córdoba, con apoyo de la Policía provincial, concretó este jueves el traslado de dos internos considerados de alta peligrosidad hacia cárceles federales de máxima seguridad en la Provincia de Buenos Aires, en el marco del Acuerdo de Alojamiento de Personas Privadas de Libertad de Distinta Jurisdicción firmado entre el Ministerio de Justicia y Trabajo de Córdoba y el Ministerio de Seguridad de la Nación.

Los reclusos Franco Gabriel Artaza —quien cumplía condena en el Establecimiento Penitenciario N°7 de San Francisco— y Leandro Ezequiel Artaza, alojado en el Complejo Carcelario N°2 de Cruz del Eje, fueron trasladados en avión desde el Aeropuerto Ingeniero Ambrosio Taravella hasta el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde quedaron a disposición del Servicio Penitenciario Federal.

El ministro de Justicia y Trabajo, Julián López, explicó que la medida se dispuso “en base a las disposiciones judiciales y a informes de inteligencia criminal penitenciaria que indicaban que desde los establecimientos los internos continuaban intentando delinquir”.

Ambos detenidos, señalados como líderes de organizaciones criminales, permanecerán en unidades federales hasta ser trasladados al Centro de Máxima Seguridad (CEMAX), actualmente en construcción dentro del Complejo Carcelario “Reverendo Francisco Luchesse” de Bouwer, cuya inauguración está prevista para el primer semestre de 2026.

Por su parte, el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, destacó que “la gente debe quedarse absolutamente tranquila: en Córdoba las instituciones funcionan, y este operativo demuestra que al delito se lo persigue en todas sus formas”.

Según los registros judiciales, Franco Artaza cumple condena por resistencia a la autoridad, tentativa y homicidio agravado y amenazas calificadas, con pena hasta julio de 2029; mientras que Leandro Artaza fue condenado por tenencia de armas de guerra, amenazas y homicidio agravado, con cumplimiento hasta septiembre de 2034.