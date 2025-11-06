Recuperaron 25 terneros robados y secuestraron armas y vehículos en allanamientos

Efectivos de la Patrulla Rural Norte y Sur llevaron adelante una serie de allanamientos en las localidades de Las Varillas, Las Varas y Alicia, vinculados a un hecho de abigeato ocurrido en el paraje San Antonio de Litín, en el departamento San Justo.

Durante los procedimientos, los uniformados recuperaron 25 terneros que habían sido sustraídos, además del secuestro de armas de fuego, vehículos y distintos elementos relacionados con la causa.

Las actuaciones se encuentran bajo la órbita del magistrado interviniente, quien ordenó las medidas correspondientes para continuar con la investigación.