Se incendió una Toyota Hilux y las llamas afectaron parte de una cochera

Anoche, alrededor de las 22:30, se registró un incendio en una vivienda ubicada sobre el Camino de los Artesanos, en Mina Clavero. El fuego se originó cuando el propietario de una Toyota Hilux dejó estacionado el vehículo en la cochera del domicilio y, por causas que se investigan, el rodado comenzó a incendiarse en la zona del motor.

Las llamas alcanzaron parte del techo de la cochera perteneciente a una cabaña deshabitada, generando daños materiales.

De inmediato, personal de Bomberos Voluntarios acudió al lugar y logró sofocar el fuego, evitando su propagación a otras estructuras.

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas, y solo se reportaron daños materiales.