Secuestraron drogas durante un allanamiento en La Higuera

Un allanamiento fue realizado por la Fuerza Policial Antinarcotráfico en la localidad de La Higuera, ubicada en el departamento Cruz del Eje, donde se lograron secuestrar estupefacientes.

El operativo se concretó en una vivienda ubicada sobre Calle Pública S/N, donde los investigadores de la fuerza incautaron varias dosis de marihuana y una balanza digital. Este dispositivo, guarda relación con un operativo realizado por Gendarmería Nacional Argentina el pasado día lunes en la ciudad de Cruz del Eje.

En esa ocasión, se logró la detención de un sujeto mayor de edad y el secuestro de varias dosis de marihuana.

Autoridades de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Cruz del Eje ordenaron la remisión de todas las evidencias a sede judicial por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.