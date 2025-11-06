Stornelli sobre la Causa Cuadernos: “Es la punta del iceberg de una red de corrupción”

El fiscal federal Carlos Stornelli manifestó este jueves su “gran satisfacción” por el comienzo del juicio oral de la denominada Causa Cuadernos, al considerar que representa el resultado de “muchos años de trabajo” y el inicio de una instancia clave para esclarecer los hechos investigados.

“Que se haya llegado al juicio oral donde se ventilen todas estas cuestiones es una gran satisfacción después de todos estos años de muchísimo trabajo”, sostuvo Stornelli en declaraciones a Radio Rivadavia.

El fiscal, uno de los protagonistas centrales de la investigación, afirmó que el dinero ilícito detectado hasta ahora es apenas “una parte” del total que habría circulado en maniobras ilegales vinculadas a la obra pública. “Es lo que hemos podido detectar, quizás la punta del iceberg”, precisó.

La causa, que involucra entre otros a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a reconocidos empresarios del sector de la construcción, investiga un presunto sistema de recaudación de coimas y desvío de fondos públicos.

Consultado sobre la posibilidad de que los acusados devuelvan parte del dinero obtenido de manera irregular, Stornelli fue tajante: “Devolver es un verbo que no creo que conozca ninguno. El asunto es lo que se pudo encontrar e incautar, que es bastante: dinero en el extranjero, empresas incautadas e inmuebles”.

Por último, el fiscal expresó su deseo de que el tribunal a cargo del proceso acelere el ritmo de las audiencias. “Ojalá la frecuencia sea más intensa para darle mayor celeridad al juicio”, concluyó.