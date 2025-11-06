Tormentas y ráfagas de hasta 50 km/h en Carlos Paz: rige alerta amarillo

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente un alerta amarillo por tormentas para Villa Carlos Paz y zonas aledañas del valle de Punilla, con posibilidad de lluvias intensas, ráfagas y ocasional caída de granizo durante la noche de este jueves y la madrugada del viernes.

Según los datos del Observatorio Córdoba del Servicio de Hidrografía Naval, ubicado a 29 kilómetros, la temperatura actual es de 22°C, con cielo mayormente nublado, humedad del 49% y viento del este a 8 km/h. La presión atmosférica se encuentra en 960.6 hPa y la visibilidad es de 10 km.

Para esta tarde se prevén lluvias aisladas con viento del noreste entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h. Por la noche se esperan tormentas fuertes con probabilidad de precipitación entre el 70 y el 100% y una temperatura mínima cercana a 13°C.

El pronóstico extendido indica condiciones inestables hasta el fin de semana, con máximas de entre 20°C y 25°C y mínimas que oscilarán entre los 8°C y los 16°C.

Las autoridades reiteraron la recomendación de circular con precaución, evitar zonas anegadas y mantenerse informados por los canales oficiales del SMN y la Policía de Córdoba.