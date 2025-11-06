Tragedia en Río Tercero: murió un hombre mientras manipulaba un rifle de aire comprimido

Un hombre de 64 años falleció anoche en su domicilio de la ciudad de Río Tercero, tras sufrir un accidente doméstico mientras manipulaba una escopeta de aire comprimido.

El hecho ocurrió en una vivienda situada sobre la calle Leopoldo Lugones al 1700, cuando por causas que se investigan, el arma habría cedido o se habría disparado accidentalmente, provocando una lesión severa en la zona abdominal.

Pese a la rápida intervención de los efectivos policiales y del servicio de emergencias médicas, el hombre murió en el lugar debido a la gravedad de las heridas.

La Fiscalía de Río Tercero trabaja para determinar las causas exactas del hecho y las condiciones en que ocurrió el trágico suceso.