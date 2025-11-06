Tremendo: Un colectivo atropelló a un hombre cuando cruzaba una calle

Un colectivo urbano atropelló a un hombre de 84 años cuando cruzaba una calle en la ciudad de Córdoba. Toda la secuencia quedó registrada en un dramático video y trascendió que el anciano se encuentra fuera de peligro.

El hecho ocurrió el miércoles pasado al mediodía en la Avenida Rafael Núñez al 4700 y fue internado en la Clínica Chutro.

Las imágenes muestran al peatón tratando de llegar al cantero central y siendo embestido frontalmente por una unidad perteneciente a la línea 17 de la empresa Coniferal. El transporte era conducido por un chofer de 55 años y trasladaba a unos 60 pasajeros, de los cuales ninguno resultó herido.

A causa del impacto, el hombre fue diagnosticado con traumatismos en una pierna y en el cráneo y permanece alojado en sala común con pronóstico favorable. Se busca determinar si el conductor del colectivo incumplió con las normas de tránsito.