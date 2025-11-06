Un detenido tras una persecución para dar con una moto robada

La rápida intervención del personal policial permitió detener a un menor de edad y recuperar una moto robada. El hecho ocurrió el miércoles pasado en horas de la noche en Avenida Colón al 5000 y trascendió que el adolescente, de 17 años, fue aprehendido en Barrio Iponá.

Los uniformados patrullaban por Avenida Vélez Sarsfield y Beccar Varela cuando observaron a dos jóvenes a bordo de una KTM Duke que había sido sustraída minutos antes.

Los sujetos intentaron darse a la fuga y se realizó un seguimiento controlado que finalizó en Avenida Vélez Sarsfield y Cruz Roja Argentina, donde perdieron el control del vehículo y cayeron al suelo. Uno de ellos fue detenido, mientras que el otro logró escaparse.