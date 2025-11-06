Un motociclista perdió la vida en un choque fatal en el interior de Córdoba

Un motociclista perdió la vida en un trágico choque registrado sobre la Ruta Provincial 1, entre el cruce de Colonia Vignaud y la localidad de Brinkmann. La víctima tenía 20 años de edad y se trasladaba a bordo de una moto Honda 110 c.c. que impactó contra un Peugeot 408.

El conductor del rodado menor perdió la vida en el acto mientras que su motocicleta quedó tendida sobre la carpeta asfáltica y fue embestida por un Toyota Corolla, conducido por una mujer oriunda de Colonia Bicha.

En el lugar, trabajó personal policial, los bomberos voluntarios y el servicio de emergencias.

Se abrió una investigación para determinar las causas que provocaron la tragedia vial.