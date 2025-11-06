Un niño fue alcanzado por una bala perdida tras un ataque en La Calera

Un niño de 13 años fue herido en la cabeza por una bala perdida y el caso conmocionó a los vecinos de La Calera. El hecho se registró el martes pasado en horas de la noche y trascendió que el menor se encontraba en su habitación cuando fue alcanzado por un proyectil que ingresó por la ventana.

Todo ocurrió en una vivienda de la calle Domingo Lobato, en el barrio Matadero, donde se habría desatado una feroz balacera.

Se presume que los disparos fueron realizados desde un auto en movimiento contra una propiedad aledaña.

Afortunadamente, el menor sufrió una herida superficial, fue trasladado al Hospital de Niños y quedó internado fuera de peligro. Su familia denunció lo sucedido y dijo que estuvo a escasos milímetros de sufrir una herida fatal y cree que el ataque correspondió a un «ajuste de cuentas» vinculado a la venta de drogas.

En ese sentido, se conoció que esa misma noche, una vivienda fue incendiada.