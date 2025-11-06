Un operativo terminó con graves incidentes, un policía herido y una patrulla dañada

Vecinos del barrio Bajo Pueyrredón atacaron a un policía para evitar que sea detenido un adolescente con pedido de captura. Se desataron graves incidentes en el sector, el uniformado resultó herido y destrozaron un patrullero.

El enfrentamiento se registró en la intersección de calles Apóstoles y Bailén, en el momento en que los efectivos trataban de aprehender a un menor de 13 años que era requerido por un Juzgado Penal Juvenil.

Al percatarse de la presencia policial, el sospechoso y el joven que lo acompañaba, comenzaron a agredir al personal actuante y fueron acompañados por vecinos que arrojaban piedras y otros objetos contundentes.

Uno de los policías sufrió lesiones en el rostro y tuvo que ser trasladado a un centro de salud para recibir asistencia médica, al tiempo que hubo destrozos en una unidad móvil policial.