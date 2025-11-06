Violencia en el centro: un joven fue detenido acusado de atacar a dos personas

Violencia en el centro: un joven fue detenido acusado de atacar a dos personasEl hecho ocurrió en la esquina de General Paz y Lisandro de la Torre. Dos jóvenes denunciaron haber sido agredidos en la vía pública, lo que derivó en un operativo cerrojo que permitió la aprehensión del agresor.
Un joven de 20 años fue detenido esta tarde en el centro de Villa Carlos Paz, luego de protagonizar un episodio de amenazas y agresión física contra dos jóvenes de 18 y 20 años.
El hecho ocurrió en la intersección de las calles General Paz y Lisandro de la Torre, donde los damnificados alertaron a un efectivo policial que se encontraba de infante en la zona, señalando que el agresor se había dado a la fuga tras una discusión en la vía pública.
Con las descripciones aportadas, se montó un operativo cerrojo en el sector, logrando ubicar y aprehender al acusado, quien fue trasladado a la Alcaldía local y quedó a disposición del magistrado interviniente.