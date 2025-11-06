Violencia en el centro: un joven fue detenido acusado de atacar a dos personas

Un joven de 20 años fue detenido esta tarde en el centro de Villa Carlos Paz, luego de protagonizar un episodio de amenazas y agresión física contra dos jóvenes de 18 y 20 años.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles General Paz y Lisandro de la Torre, donde los damnificados alertaron a un efectivo policial que se encontraba de infante en la zona, señalando que el agresor se había dado a la fuga tras una discusión en la vía pública.

Con las descripciones aportadas, se montó un operativo cerrojo en el sector, logrando ubicar y aprehender al acusado, quien fue trasladado a la Alcaldía local y quedó a disposición del magistrado interviniente.