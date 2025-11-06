Violenta salidera en La Falda: una mujer fue asaltada tras salir del banco

Una mujer de 57 años fue víctima este miércoles de una violenta salidera bancaria ocurrida en pleno centro de La Falda, según informó el medio local La Estafeta Online.

El hecho se registró poco después de las 12:30 sobre calle La Plata, entre avenida Edén y 25 de Mayo, cuando la mujer había salido de una sucursal bancaria de la zona.

De acuerdo con lo publicado por La Estafeta, la víctima fue abordada por un hombre que llevaba casco negro y lentes oscuros, quien la amenazó con un arma blanca y le arrebató una mochila con dinero.

Comerciantes del sector y un cuidacoches que presenciaron la escena intentaron auxiliarla y retener al delincuente, pero este logró escapar corriendo por La Plata, donde un cómplice lo esperaba en motocicleta. Ambos huyeron por 25 de Mayo hacia el norte.

En el lugar intervino la Guardia Local, aunque testigos denunciaron falta de respuesta policial inmediata ante los llamados telefónicos.

La mujer, oriunda de Huerta Grande, sufrió heridas leves durante el forcejeo, pero rechazó el traslado al hospital. Más tarde, acompañada por familiares, radicó la denuncia en la Unidad Judicial de La Falda.