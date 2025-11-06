Violencia familiar

Violó una restricción y amenazó de muerte a su expareja, terminó detenido

El hecho ocurrió el martes pasado en horas de la tarde en una vivienda de la ciudad de Córdoba.
jueves, 6 de noviembre de 2025 · 09:40

Un hombre fue detenido luego de haber violado una restricción y amenazar a su ex pareja, en un hecho de violencia de género ocurrido en el barrio San Martín de la ciudad de Córdoba.

El hecho ocurrió el martes a la tarde en una casa ubicada sobre la calle Martín García al 300 y la víctima activó el botón antipánico. 

Acto seguido, la mujer salió de la vivienda y dejó al agresor encerrado.

Los efectivos policiales fueron alertados de la situación por las cámaras de vigilancia, llegaron a la vivienda y procedieron a la aprehensión del agresor. Posteriormente, se dispuso su traslado a la sede policial y quedó a disposición de la justicia.

