Allanamientos en Cosquín: incautan cocaína, marihuana y armas

Operativo antidrogas en Punilla
Allanamientos en Cosquín: incautan cocaína, marihuana y armasTres personas fueron detenidas durante allanamientos simultáneos en distintos barrios de la ciudad. La organización vendía drogas bajo la modalidad de delivery y contaba con armas de fuego.
En un operativo dirigido por el Ministerio Público Fiscal, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizaron tres allanamientos en la ciudad de Cosquín, que derivaron en la detención de tres personas y el secuestro de una importante cantidad de estupefacientes.
Los procedimientos se concretaron en domicilios ubicados sobre calle Obispo Bustos s/n, Ana María Janner s/n y Arruebarrena al 500. En el lugar fueron detenidos un hombre de 44 años, una mujer de 40 y otro de 31.
Durante los registros, la FPA incautó 2.357 dosis de cocaína, 71 de marihuana, dinero en efectivo ($406.170 y u$s 100), dos armas de fuego, 41 cartuchos, tres balanzas digitales, dos automóviles, plantas y semillas de cannabis sativa, además de otros elementos vinculados a la causa.
Según la investigación, los integrantes de la banda tenían roles definidos y operaban tanto desde una vivienda como mediante el sistema de entrega a domicilio, utilizando armas mientras realizaban las transacciones.
La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Cosquín ordenó el traslado de los detenidos y el secuestro de los elementos a sede judicial.