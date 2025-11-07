Barranca Yaco: detienen a un hombre con arma casera, cuchillo y cocaína

En un operativo de control realizado en la manzana 7, lote 9 del barrio Barranca Yaco, personal de la Policía de Córdoba detuvo a un hombre mayor de edad que portaba un arma de fuego casera, un cuchillo y cocaína.

Durante el procedimiento, los efectivos incautaron un arma de fabricación casera tipo “tumbera”, un cartucho calibre 16, un cuchillo y varios envoltorios que contenían clorhidrato de cocaína, elementos que quedaron bajo custodia policial como evidencia.

El detenido fue trasladado a la sede policial, donde quedó a disposición del magistrado interviniente mientras continúa la investigación.