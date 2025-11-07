Bomberos rescataron a varias personas que estaban bajo el puente en Córdoba

Personal de la Dirección Bomberos de la Policía de Córdoba trabajó esta mañana en la extracción de varias personas que se encontraban bajo el Puente Olmos, en el cauce del río Suquía.

El procedimiento se desarrolló sobre avenida 24 de Septiembre, en inmediaciones de la Legislatura Provincial. Por motivos de seguridad, la avenida Costanera permanece cortada entre ese punto y el Hospital de Urgencias, mientras continúan las tareas de rescate y verificación en la zona.

Se solicita a los automovilistas evitar circular por el sector hasta que finalicen los trabajos del personal de Bomberos y de las fuerzas de emergencia.