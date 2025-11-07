Bullrich lanzó una convocatoria para investigadores del delito en la PFA
El Ministerio de Seguridad abrió hoy la inscripción para la nueva carrera de Investigador del Delito en la Policía Federal Argentina (PFA), orientada a profesionales que busquen incorporarse a tareas de investigación en el ámbito federal.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció la convocatoria a través de sus redes sociales.
“¿Querés ser detective? Te buscamos”, publicó la funcionaria, junto al enlace oficial para acceder a los requisitos.
Según información oficial, la carrera está dirigida a “jóvenes graduados universitarios con vocación para enfrentar el crimen organizado”.
Y ofrece un “entrenamiento intensivo de nueve meses en investigación criminal, tecnología y práctica policial, tras el cual se ingresa con el grado de Subinspector”, informó el Ministerio de Seguridad.
La inscripción y los detalles del proceso pueden consultarse en argentina.gob.ar/seguridad/pfa.