Buscan a una adolescente de 14 años desaparecida en Villa María

La Policía de Córdoba, a través de la Departamental General San Martín, solicitó la colaboración de la población para dar con el paradero de Casandra Melody Hernández, de 14 años, domiciliada en Villa María.

La joven es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,55 metros, tiene el cabello largo y oscuro y tez trigueña. No posee tatuajes, pero lleva piercings de color azul en la nariz y en la boca.

Al momento de ausentarse vestía pantalón de jeans claro, remera tipo top con diseño animal print, campera de color negro de tela tipo “plus” y zapatillas negras.

Fue vista por última vez por su madre alrededor de las 18:00 del miércoles 6 de noviembre en su vivienda.

Se solicita a toda persona que pueda aportar información comunicarse con la Departamental General San Martín a los teléfonos (0353) 4619120 / 4619106 / 4619104, o con la Unidad Judicial de Villa María al (0353) 4618838, o con la dependencia policial más cercana.

La investigación cuenta con la intervención de la Fiscalía de Instrucción de Fuero Múltiple N.º 1, a cargo de la Dra. Silvia Maldonado, con secretaría de la Dra. María E. Barra.