Caen integrantes de una banda “levanta portones” en el sur cordobés

Durante una serie de procedimientos simultáneos realizados en distintas localidades del sur cordobés, la Policía de Córdoba detuvo a seis personas —una de ellas menor de edad— y secuestró tres motocicletas, una réplica de arma de fuego, un teléfono celular y otros elementos vinculados a distintos delitos.

Los operativos se llevaron a cabo en Sampacho, Río Cuarto, Villa María, Río Segundo y Villa General Belgrano. Las investigaciones apuntan a esclarecer hechos de robo bajo la modalidad “levanta portones”, además de hurtos y otros ilícitos cometidos en la región.

Desde la fuerza provincial indicaron que las detenciones y secuestros fueron resultado de trabajos coordinados entre distintas dependencias, con intervención de las fiscalías competentes.