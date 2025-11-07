Caen integrantes de una banda “levanta portones” en el sur cordobés

Red de robos desarticulada en el sur cordobés
Caen integrantes de una banda “levanta portones” en el sur cordobésDurante los procedimientos se secuestraron tres motocicletas, una réplica de arma de fuego, un celular y otros elementos vinculados a los hechos delictivos.
Durante una serie de procedimientos simultáneos realizados en distintas localidades del sur cordobés, la Policía de Córdoba detuvo a seis personas —una de ellas menor de edad— y secuestró tres motocicletas, una réplica de arma de fuego, un teléfono celular y otros elementos vinculados a distintos delitos.
Los operativos se llevaron a cabo en Sampacho, Río Cuarto, Villa María, Río Segundo y Villa General Belgrano. Las investigaciones apuntan a esclarecer hechos de robo bajo la modalidad “levanta portones”, además de hurtos y otros ilícitos cometidos en la región.
Desde la fuerza provincial indicaron que las detenciones y secuestros fueron resultado de trabajos coordinados entre distintas dependencias, con intervención de las fiscalías competentes.