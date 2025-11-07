Allanamiento en Río Cuarto

Cayó un hombre con más de nueve millones y objetos robados en Río Cuarto

La Policía de Córdoba realizó un operativo en el que aprehendió a un hombre de 38 años acusado de reducir y comercializar elementos robados. En el lugar hallaron dinero, armas y gran cantidad de objetos sustraídos.
Sucesos
viernes, 7 de noviembre de 2025 · 19:09

Durante un procedimiento encabezado por personal de Investigaciones de la Policía de Córdoba en la ciudad de Río Cuarto, fue aprehendido un hombre de 38 años acusado de dedicarse a la compra y venta de elementos robados.

El allanamiento permitió el secuestro de más de nueve millones de pesos, varias armas de fuego, más de 20 medidores de agua, cables, placas de bronce y otros objetos denunciados como sustraídos en distintos hechos.

El operativo se enmarca en las tareas de prevención y seguimiento de delitos contra la propiedad que la fuerza viene realizando en la región sur de la provincia.

