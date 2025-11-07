Cayó un hombre con más de nueve millones y objetos robados en Río Cuarto

Durante un procedimiento encabezado por personal de Investigaciones de la Policía de Córdoba en la ciudad de Río Cuarto, fue aprehendido un hombre de 38 años acusado de dedicarse a la compra y venta de elementos robados.

El allanamiento permitió el secuestro de más de nueve millones de pesos, varias armas de fuego, más de 20 medidores de agua, cables, placas de bronce y otros objetos denunciados como sustraídos en distintos hechos.

El operativo se enmarca en las tareas de prevención y seguimiento de delitos contra la propiedad que la fuerza viene realizando en la región sur de la provincia.