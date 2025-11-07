Detuvieron a un joven acusado de robar motos en Villa General Belgrano

Durante una serie de procedimientos simultáneos llevados a cabo por personal policial en el valle de Calamuchita, se logró la detención de un joven de 19 años acusado de participar en el robo de motocicletas.

Los operativos se realizaron en inmuebles ubicados en Villa General Belgrano y Villa del Prado. En el lugar se incautaron celulares, motopartes, un automóvil y diversas herramientas que habrían sido utilizadas para el desarme y comercialización de los rodados sustraídos.

El detenido fue trasladado a sede policial, donde quedó a disposición del magistrado interviniente.