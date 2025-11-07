Dos autos despistaron en la autopista Córdoba–Carlos Paz y terminaron con heridos

Bomberos Voluntarios de Malagueño trabajaron este viernes en dos accidentes ocurridos con pocos minutos de diferencia sobre la autopista Córdoba–Carlos Paz. Los siniestros se produjeron en el mismo tramo, a la altura del kilómetro 22, y dejaron como saldo dos personas heridas.

En el primero, un automóvil se salió de la calzada e impactó contra un árbol. Su conductora, única ocupante, fue asistida en el lugar y trasladada al Hospital Nuestra Señora de Nieva.

Poco después, otro vehículo perdió el control en el mismo sector y chocó contra el cantero central. El conductor fue atendido por personal médico y derivado a un centro asistencial de la ciudad de Córdoba.

En ambos hechos intervinieron Bomberos Voluntarios de Malagueño, Guardia Local, Inspectoría Municipal, Seguridad Vial, una ambulancia municipal y el servicio Vittal Emergencias.