Empleados municipales de Carlos Paz fueron homenajeados por 40 años de trabajo

La Municipalidad de Villa Carlos Paz celebró este viernes el Día del Trabajador Municipal con un acto de reconocimiento a quienes han dedicado gran parte de su vida al servicio público.

La ceremonia tuvo lugar en el Parque Estancia La Quinta, donde se entregaron medallas y diplomas a empleados con entre 20 y 40 años de labor continua en distintas áreas del municipio. Durante el encuentro, se destacó el compromiso, la vocación y la responsabilidad de quienes día a día sostienen el funcionamiento de la ciudad.

El homenaje reunió a trabajadores, autoridades municipales y familiares en un clima de gratitud y emoción, poniendo en valor el esfuerzo colectivo que contribuye al bienestar de los vecinos de Villa Carlos Paz.