Avanza la investigación por las estafas

Estafas a Apross: otro detenido y más de $4 millones secuestrados

La Policía de Córdoba aprehendió a un hombre vinculado a la causa por estafas millonarias contra la obra social Apross. En el operativo se incautó dinero en efectivo, divisas extranjeras y documentación clave para la causa.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Sucesos
viernes, 7 de noviembre de 2025 · 19:31

En el marco de la investigación por las estafas millonarias contra la obra social Apross, la Policía de Córdoba realizó nuevos allanamientos que derivaron en la detención de un hombre y el secuestro de más de cuatro millones de pesos, junto con dinero en moneda extranjera, documentación y otros elementos vinculados a la causa.

Los procedimientos estuvieron a cargo de personal de la Dirección General de Investigaciones Criminales, que continúa trabajando bajo directivas del Magistrado Interviniente para esclarecer la operatoria financiera y determinar la participación de los distintos implicados.

El detenido y los elementos incautados fueron puestos a disposición de la Justicia.

Comentarios