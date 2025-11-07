Estafas a Apross: otro detenido y más de $4 millones secuestrados

Avanza la investigación por las estafas
Estafas a Apross: otro detenido y más de $4 millones secuestradosLa Policía de Córdoba aprehendió a un hombre vinculado a la causa por estafas millonarias contra la obra social Apross. En el operativo se incautó dinero en efectivo, divisas extranjeras y documentación clave para la causa.
En el marco de la investigación por las estafas millonarias contra la obra social Apross, la Policía de Córdoba realizó nuevos allanamientos que derivaron en la detención de un hombre y el secuestro de más de cuatro millones de pesos, junto con dinero en moneda extranjera, documentación y otros elementos vinculados a la causa.
Los procedimientos estuvieron a cargo de personal de la Dirección General de Investigaciones Criminales, que continúa trabajando bajo directivas del Magistrado Interviniente para esclarecer la operatoria financiera y determinar la participación de los distintos implicados.
El detenido y los elementos incautados fueron puestos a disposición de la Justicia.