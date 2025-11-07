Formación en emergencias para estudiantes de la Comuna de San Roque

Bomberos de Malagueño impulsan la educación en primeros auxilios
viernes, 7 de noviembre de 2025 · 20:58

Alumnos de quinto año del IPEM N° 388 de la Comuna de San Roque participaron de una jornada práctica sobre reanimación cardiopulmonar y maniobra de Heimlich, dictada por integrantes del Centro de Entrenamiento de la Provincia de Córdoba.

La actividad se llevó a cabo en las instalaciones del Centro de Entrenamiento de la comuna y tuvo como objetivo fomentar la concientización sobre la importancia de saber actuar frente a una emergencia médica. Durante la capacitación, los jóvenes aprendieron las maniobras básicas de primeros auxilios, con especial énfasis en cómo responder ante casos de asfixia o paro cardiorrespiratorio.

Desde el cuartel destacaron la participación activa de los alumnos y el compromiso del establecimiento educativo con la formación en prevención y respuesta ante emergencias.

