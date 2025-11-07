Operativo cerrojo en Carlos Paz: tres detenidos por robo a comercios céntricos

En la madrugada de este viernes, tres hombres fueron detenidos por la Policía de Córdoba tras ser sorprendidos luego de cometer un robo en el centro de Carlos Paz.

El hecho se registró en la esquina de Cassaffousth y Sarmiento, cuando personal del Comando de Acción Preventiva observó daños en la vidriera del local comercial Loft 21. Al verificar el interior, constataron la caja registradora abierta y signos de desorden.

Minutos después, el Centro de Monitoreo de Cámaras alertó que tres personas salían corriendo del interior del comercio La Melería. Con esa información, los efectivos implementaron un operativo cerrojo en la zona y lograron aprehender a tres hombres —dos de 25 años y uno de 45—, quienes tenían en su poder los elementos robados.

Durante el procedimiento se secuestraron $12.050, 100 dólares, cinco cajas de mercadería, cuatro planchas de pelo y dos secadores. Todos los artículos fueron recuperados y los detenidos trasladados a la Alcaldía local, quedando a disposición del magistrado interviniente.