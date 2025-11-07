Operativo de bomberos mantiene cortada la Costanera en Córdoba

La avenida Costanera de la ciudad de Córdoba permanece totalmente cortada al tránsito este viernes por la mañana, a raíz de un operativo de rescate que lleva adelante personal de la Dirección Bomberos bajo el Puente Olmos.

Las tareas comenzaron sobre avenida 24 de Septiembre, donde fueron extraídas varias personas que se encontraban en el cauce del río Suquía. El tránsito se mantiene interrumpido en ambos sentidos, desde la zona de la Legislatura hasta el Hospital de Urgencias.

Las autoridades solicitan a los automovilistas y peatones evitar circular por el sector hasta que concluyan las labores de rescate y limpieza. Personal policial y de tránsito permanece en el lugar desviando la circulación hacia calles alternativas.