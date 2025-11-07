Otra vez un vehículo quedó enterrado en el lecho del lago San Roque

Este fin de semana, nuevamente en el espejo de agua del lago San Roque un vehículo ingresó a una parcela de costa recientemente descubierta por la bajante y quedó atascado cuando el terreno cedió bajo su peso.

Según testigos, la escena ocurrió en horas de la tarde, cuando el conductor intentó circular más allá de la franja habitual de agua, confiando en que el firme estaba consolidado. Sin embargo, el fango húmedo resultó incapaz de soportar el peso del rodado, que quedó semisumergido y requirió la asistencia de al menos dos personas para su rescate.

El incidente se suma a episodios similares ocurridos en la misma zona y reaviva los llamados de vecinos y bomberos para que se evite transitar por las áreas expuestas del embalse mientras dure la bajante, dado que el terreno, aunque firme a simple vista, puede resultar altamente peligroso.