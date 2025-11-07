Río Segundo: cae una banda que usaba inhibidores de alarmas y detienen a dos hombres

En un operativo llevado a cabo en las últimas horas, efectivos de la Departamental Río Segundo detuvieron a dos hombres de 29 y 32 años, vinculados a una seguidilla de ilícitos cometidos mediante inhibidores de alarmas.

Durante los allanamientos realizados en distintos domicilios de la ciudad, la fuerza policial secuestró un automóvil Chevrolet Corsa, una motocicleta Honda Titán, dos armas de fuego con sus respectivos cartuchos, teléfonos celulares, un reloj, prendas de vestir y un equipo inhibidor de señal tipo “Handy”, entre otros elementos que serán clave para la investigación.

Los detenidos, junto con los objetos incautados, fueron trasladados a la sede policial y quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúan las diligencias para esclarecer el alcance total de la banda.