Solicitan ayuda para hallar a una joven desaparecida en la ciudad de Córdoba

La Fiscalía de Instrucción del Distrito III Turno 1° solicitó colaboración para dar con el paradero de Maitena Candelaria Benítez, una adolescente de 14 años que falta de su hogar en barrio Palmar, de la ciudad de Córdoba.

La joven es de contextura delgada, tez blanca, mide aproximadamente 1,50 metros, tiene el cabello negro y lleva un piercing en el labio. Al momento de ausentarse vestía un short de jean y una remera tipo “pupera” de color negra.

Fue vista por última vez el 4 de noviembre por la tarde en el mismo barrio donde reside.

Cualquier información que pueda contribuir a su localización puede ser aportada en la Unidad Judicial 12, ubicada en calle José Villegas 2100, barrio Patricios, o comunicándose al teléfono 351-5642877.