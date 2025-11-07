Operativos en Córdoba capital

Tres naranjitas fueron detenidos por robos y amenazas en Córdoba

La Policía de Córdoba detuvo a tres personas que trabajaban como naranjitas en barrios General Paz y Cerro de las Rosas, acusadas de cometer robos, amenazar a transeúntes y violar el Código de Convivencia.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Sucesos
viernes, 7 de noviembre de 2025 · 12:52

Durante distintos procedimientos realizados en la capital provincial, efectivos policiales concretaron las detenciones tras recibir denuncias de automovilistas y vecinos que señalaban la conducta agresiva de los cuidadores de autos.

Las intervenciones se produjeron en el marco de los controles preventivos implementados en zonas de alta circulación, con el objetivo de reducir los hechos de inseguridad en la vía pública.

Los tres detenidos fueron trasladados a sede judicial y quedaron a disposición de la Fiscalía interviniente.

Comentarios