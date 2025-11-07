Tres naranjitas fueron detenidos por robos y amenazas en Córdoba

Durante distintos procedimientos realizados en la capital provincial, efectivos policiales concretaron las detenciones tras recibir denuncias de automovilistas y vecinos que señalaban la conducta agresiva de los cuidadores de autos.

Las intervenciones se produjeron en el marco de los controles preventivos implementados en zonas de alta circulación, con el objetivo de reducir los hechos de inseguridad en la vía pública.

Los tres detenidos fueron trasladados a sede judicial y quedaron a disposición de la Fiscalía interviniente.