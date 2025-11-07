Tres policías resultaron lesionados en un choque múltiple en la avenida Circunvalación

Un choque múltiple se registró en las últimas horas sobre la avenida Circunvalación, anillo interno, a la altura del kilómetro 40, en el sector de la Mujer Urbana. Por causas que aún se investigan, cuatro automóviles particulares colisionaron debajo del túnel, generando un importante despliegue policial y demoras en el tránsito.

En medio del siniestro, un móvil policial que circulaba por la zona perdió el control al intentar esquivar los vehículos involucrados, impactando contra una de las paredes del túnel. Como resultado, tres efectivos resultaron con lesiones leves y fueron trasladados al Policlínico Policial para recibir atención médica.

Las autoridades trabajan para determinar las circunstancias que originaron el accidente y restablecer por completo la circulación en el sector.