Un auto se dio vuelta al norte de San José de la Dormida

Un automóvil Nissan March protagonizó un accidente en la noche del jueves, cuando su conductor perdió el control y el vehículo terminó volcado al costado de la Ruta Nacional Nº 9, a la altura del kilómetro 830, al norte de San José de la Dormida.

El auto, guiado por un hombre de 37 años, salió de la carpeta asfáltica y quedó a unos 40 metros del trazado principal. Pese a la violencia del siniestro, el conductor no sufrió lesiones de gravedad y pudo salir por sus propios medios.

Bomberos Voluntarios trabajan esta mañana en la zona para remover el vehículo y dejar el lugar en condiciones seguras.