Un motociclista murió tras chocar contra dos autos en Ansenuza

Un motociclista perdió la vida este miércoles por la noche en un accidente ocurrido sobre la Ruta Provincial N° 1, a la altura del kilómetro 25, entre Brinkmann y Morteros, en el departamento Ansenuza.

Por motivos que aún se investigan, la motocicleta en la que se trasladaba habría colisionado primero con un automóvil Peugeot 408 y posteriormente con un Toyota Corolla.

Cuando llegó el servicio de emergencias, constató el fallecimiento del conductor del rodado menor, cuya identidad todavía no fue determinada.

Efectivos policiales y peritos de la Justicia trabajaron en el lugar para establecer las causas del siniestro y ordenar el retiro de los vehículos involucrados.