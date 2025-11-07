Un motociclista murió tras chocar contra dos autos en Ansenuza

Ruta 1: fatal accidente entre Brinkmann y Morteros
Un motociclista murió tras chocar contra dos autos en AnsenuzaEl hecho ocurrió anoche en el kilómetro 25 de la Ruta Provincial 1. La víctima, aún sin identificar, impactó contra un Peugeot 408 y luego un Toyota Corolla.
Un motociclista perdió la vida este miércoles por la noche en un accidente ocurrido sobre la Ruta Provincial N° 1, a la altura del kilómetro 25, entre Brinkmann y Morteros, en el departamento Ansenuza.
Por motivos que aún se investigan, la motocicleta en la que se trasladaba habría colisionado primero con un automóvil Peugeot 408 y posteriormente con un Toyota Corolla.
Cuando llegó el servicio de emergencias, constató el fallecimiento del conductor del rodado menor, cuya identidad todavía no fue determinada.
Efectivos policiales y peritos de la Justicia trabajaron en el lugar para establecer las causas del siniestro y ordenar el retiro de los vehículos involucrados.