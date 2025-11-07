Una nena fue atacada por un perro dogo en Carlos Paz

Villa Carlos Paz. El jueves por la mañana en calle José Ingenieros de barrio Miguel Muñoz de Villa Carlos Paz, un perro dogo mordió a una nena de ocho años, el animal sería de unos vecinos de la misma cuadra.

En diálogo con El Doce, la madre de la menor dijo: "Vino directo a morderla y la lastimó. Ella está muy traumada y no quiere salir a la vereda por miedo". El padre de la menor aseguró que se han realizado reiteradas denuncias por la conducta violenta del perro.

La secuencia quedó grabada en un video y, según se supo, fueron los propios padres quienes llevaron a la menor para que recibiera atención médica y se le realizaran puntos en la pierna izquierda.

Por su parte, el dueño del animal habría pedido disculpas a la familia por lo ocurrido y asumió la responsabilidad.