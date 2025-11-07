Viajaban por Córdoba con más de ocho millones en efectivo y fueron detenidos

Dos hombres de 18 y 20 años fueron detenidos este jueves por la tarde en barrio Maldonado, luego de que personal policial descubriera una importante suma de dinero en el vehículo en el que se trasladaban.

El operativo se realizó en la intersección de las calles Norberto de la Riestra y Martín Cartechini, donde los efectivos advirtieron que el VW Fox en el que viajaban los jóvenes tenía una patente que no le correspondía. Al proceder al control, uno de ellos intentó sobornar a los uniformados ofreciendo dinero para evitar la detención.

Durante la inspección del automóvil, los policías hallaron una caja de zapatillas con más de 8,5 millones de pesos en efectivo, monto cuya procedencia los ocupantes no pudieron justificar.

Ambos fueron trasladados a sede policial junto con el vehículo, el dinero secuestrado y otros elementos de interés, quedando a disposición de la justicia.