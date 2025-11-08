Ascochinga: un desmoronamiento bloqueó parcialmente la E-66

Un importante desmoronamiento se produjo este viernes por la noche, cerca de las 21:00, en el ingreso al barrio El Mirador de Ascochinga, sobre la Ruta E-66, en la rotonda que conecta con la Ruta E-53 y el corredor de Sierras Chicas. Un gran fragmento de la ladera se desprendió y cayó sobre la carpeta asfáltica, aunque no se registraron heridos ni daños en vehículos.

La jefa comunal de La Pampa, Yamila Díaz, informó a Agua de Oro Noticias que “alrededor de las nueve de la noche me avisan del desmoronamiento en el ingreso al barrio El Mirador. En el lugar trabajaron la Policía de La Pampa y de La Granja, junto con personal municipal y la cooperativa de Ascochinga-La Pampa, ya que también cayó un poste. Luego una máquina retiró las piedras más grandes para despejar el camino y dejarlo fuera de peligro. Por suerte no hubo heridos, aunque la magnitud de las piedras es muy grande. Informé a Vialidad Provincial y me comunicaron que señalizarán el lugar y el lunes continuarán con los trabajos de limpieza”.

Por su parte, el intendente de La Granja, Miguel Pittaro, explicó que el desprendimiento ocurrió en una zona donde años atrás se realizaron movimientos de roca durante la construcción de la rotonda inaugurada en 2020. “En aquel momento se intervino el terreno para generar espacio, y quizás con las lluvias o algún movimiento sísmico se fue debilitando hasta provocar este desplazamiento. Gracias a Dios no pasó nada, porque en ese momento no circulaba nadie”, señaló.

En el operativo intervinieron la cooperativa de Ascochinga, personal de la comuna de La Pampa, la policía de ambas localidades y la guardia urbana de La Granja. El sector fue despejado y se colocaron conos, cintas de seguridad y señalización preventiva.

Las autoridades solicitaron circular con extrema precaución hasta que Vialidad Provincial finalice las tareas de limpieza y aseguramiento del talud.