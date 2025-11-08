Atraparon al conductor que huyó tras matar a una mujer que iba en bicicleta

La Policía de Córdoba detuvo en las últimas horas al joven señalado como el autor del atropello fatal ocurrido el sábado por la mañana en Colonia Caroya. El conductor, de 22 años, había escapado tras embestir a una mujer de 26 años que se desplazaba en bicicleta por la esquina de las calles 46 y 17.

El impacto fue tan violento que la víctima murió en el lugar, pese a la rápida llegada del servicio de emergencias. En la escena, los investigadores hallaron restos del frente del vehículo, lo que permitió avanzar en su identificación.

Tras una serie de averiguaciones, los efectivos lograron ubicar y secuestrar el automóvil involucrado. “El joven estaría vinculado a la causa y sería el supuesto autor del hecho. La fiscalía trabaja para determinar su grado de responsabilidad”, informaron fuentes policiales.

El caso continúa bajo investigación por parte de la fiscalía interviniente, con apoyo de la Departamental Colón, que reúne pruebas para esclarecer las circunstancias del hecho.