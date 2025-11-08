Atraparon en Bialet Massé a un hombre buscado por estafa en Santa Fe

Anoche, personal del Comando de Acción Preventiva de Bialet Massé se dirigió a una vivienda ubicada sobre Roque Sáenz Peña N° 71, en barrio Centro, a raíz de una discusión entre vecinos.

Al entrevistarse con uno de los involucrados, un hombre de 24 años, este señaló a su vecino de 49 años como la otra parte del conflicto. Al verificar los datos del señalado mediante el sistema policial, los agentes constataron que pesaba sobre él un pedido de captura vigente desde el año 2022 por una causa de estafa en la provincia de Santa Fe.

El hombre fue detenido y trasladado a la Alcaldía local, donde quedó a disposición de la Justicia.