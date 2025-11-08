Bomberos buscan a veinte excursionistas desorientados en la zona del avión caído

Bomberos Voluntarios de Yacanto emprendieron esta tarde un operativo de rescate en las Sierras Grandes, luego de que unas veinte personas que realizaban una travesía hacia el sector conocido como “el avión caído” perdieran la orientación en la montaña.

Según informaron, el grupo había iniciado el ascenso en la primera mañana del sábado. Cuatro senderistas lograron llegar al lugar a pie, mientras que el resto —dieciséis personas— se desplazaba en distintos moto-vehículos.

El sector denominado Quebrada de Irma, ubicado a unos 2500 metros de altura, presenta condiciones difíciles de acceso y visibilidad reducida. Ante la alerta, los bomberos se movilizaron en una unidad liviana con cuatro efectivos para iniciar la búsqueda.

Hasta el momento, continúa el operativo para dar con todos los excursionistas y garantizar su regreso seguro.