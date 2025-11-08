Carlos Paz: un hombre atropelló a una mujer al retroceder su auto frente a una farmacia

Un accidente de tránsito ocurrió esta mañana en la esquina de Intendente García y avenida Cárcano, frente al supermercado Becerra, en Carlos Paz. Una mujer de 88 años fue embestida por un Ford Fiesta que retrocedió sin advertir su presencia mientras ella aguardaba el cambio del semáforo.

El auto, conducido por un hombre de unos 70 años, estaba estacionado frente a la farmacia NG cuando realizó la maniobra en reversa y terminó atropellándola. La mujer cayó y quedó parcialmente debajo del vehículo.

Vecinos y transeúntes se acercaron rápidamente para asistirla y lograron ayudarla a salir. Poco después llegaron efectivos de Seguridad Urbana, la Policía y Bomberos Voluntarios, quienes coordinaron la asistencia y el despeje del área.

La víctima sufrió una lesión en el tobillo y fue atendida en el lugar sin requerir traslado urgente. El tránsito en la zona se normalizó una vez concluidas las tareas de los equipos de emergencia.